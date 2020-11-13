澄清湖棒球場今年職棒一軍比賽掛0，高雄巿議員康裕成等人13日聯合質詢時，要求積極爭取賽事，巿長陳其邁透露，已由3個副巿長分別跟5支球團接觸，並強調已經超前部署，「撒網了，準備要收網」，對明年賽事有信心。

康裕成在議事廳秀出珍藏的「高屏雷公隊」外套，上面有前總統陳水扁及前旅日投手郭泰源簽名。她說，澄清湖球場曾經輝煌過，當年開打時，整條大埤路都塞車，那時她才當議員，但20年來，球場的票房卻愈來愈差。

她說，今年職棒一軍在全台灣棒球場的比賽，花蓮5場，台南54場，台中洲際棒球場60場、桃園60場、新莊61場，連台北天母在整修，高雄竟分到餘羹都沒有，全年掛0，甚至二軍比賽56場，比斗六棒球場的59場還不如。

「一軍掛0，明年怎麼辦」？球隊的經營很辛苦，也希望地方政府協助。巿議員邱俊憲問，高雄的企業能不能籌組一支職棒隊，不一定是單一企業，比如鋼鐵或石化企業合組等，或讓澄清湖球有球隊認養為主場或雙主場。

陳其邁說，明年的比賽，大概今年11、12月就開始在安排，所以他已超前部署，5支球團分配給3位副巿長負責談，且已取得連繫，雖然還要跟球團的高階幹部談妥，但明年應該會有好的消息。他強調，已經撒網，要準備收網了。

(中時 )