新北市一名男子因為臉上有大片紅色胎記，日前在餐廳工作時，竟遭外場員工戲稱「你以為臉上是刺青喔?」，他憤而提告，他說胎記是他一輩子的創傷，從小就被排擠嘲笑，如今再遭成年人嘲笑相當氣憤；該員工辯稱此說法是好奇、非嘲笑，法院仍以公然侮辱罪判員工拘役40日、須賠償5萬元。

判決書指出，該男在餐廳擔任內場廚師，去年6年23日因為該外場員工催菜態度不佳，他先出言說「催菜的態度可否好一點，可以請你主管進來跟我講嗎？」沒想到該員工竟說「你以為臉上是刺青喔」，讓他認為遭到羞辱，當下朝門口丟擲不鏽鋼容器，反彈擊傷及該員工手部。

雙方互告之下，該男因為傷及對方手部遭判拘役50天，而員工提及胎記則挨告妨害名譽，該員工解釋說此話是出於好奇、非嘲笑，但法官認為對於因不可改變的外貌，而長期承受不一樣眼光者，自然較容易因別人對其外貌的評論，而感到名譽受損，因此拿臉上胎記作為話題開玩笑，足以達到貶損名譽效果，依公然侮辱罪，判拘役40日。

民事上，該男再提出12萬元求償，法官審酌該員工以言語侮辱他，貶損他名譽及人格，使他受有相當的精神痛苦，判決賠償5萬元，可上訴。

(中時新聞網)