來自熱帶夏威夷的紅芭樂，你聽過嗎？國內知名手搖飲《凰上您好》發現產量稀少的夏威夷芭樂，因甜度及營養價值高，於是攜手苗栗苑里唯一栽種紅芭樂小農，以有限的產量，推出全台獨家「凰上ㄤ芭辣」飲品，用酸甜口感搶攻民眾的味蕾市場。

全台唯一，小農自種稀少夏威夷的紅芭樂成手搖飲新寵。(戴志揚翻攝)

全台唯一，小農自種稀少夏威夷的紅芭樂成手搖飲新寵。(戴志揚翻攝)

台灣目前還少有紅芭樂的果園，唯一的紅芭樂果園是10多年前園主從夏威夷引進，整顆連皮帶肉都是紅色，由於果肉香氣濃厚，可以直接食用外，還能搭配菜色料理，尤其和海鮮特別對味。

全台唯一，小農自種稀少夏威夷的紅芭樂成手搖飲新寵。(戴志揚翻攝)

業者表示，夏威夷種紅芭樂目前只有在苗栗苑裡栽種。與一般市面的紅心芭樂不同，不僅果樹是紅色的，連整顆果實連皮帶肉都是紅色的，甜度高且顏色鮮豔，營養價值也相當高，含有豐富的維他命、鐵質，且一年一收，產季只有每年的十一月至隔年三月，產季短且數量有限，一般市面上很難看到其芳蹤。

「凰上ㄤ芭辣」，用數顆紅芭樂融入蜂蜜、牛奶打製，並加入了整顆布丁打碎、增添柔和口感，最後的萊姆更是畫龍點睛。一口飲下，濃郁香甜的芭樂香氣攻佔您的味蕾、越喝越順口，由於產量有限，錯過就要再等明年了，芭樂控不可錯過！

(中時新聞網)