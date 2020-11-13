一向被外界視為立場親美國總統川普的《福斯新聞》在大選中因率先預測關鍵戰場亞利桑那州將由民主黨拜登奪下，隨後如美聯社等多家媒體跟進，惹火川普並嗆《福斯》叛變。對此，據美媒《Axios》報導，川普已向身旁友人透露，他有意打造自己的數位媒體帝國，除了可挖角川粉等保守派觀眾之外，還可以藉此對同為保守派媒體的《福斯》報一箭之仇。

報導指出，一名消息人士表示「別懷疑，川普要毀了《福斯》」，並指出雖然先前外界預估川普可能會成立自己的有線電視台，但要建立電視台系統花費龐大且耗時；相反的，靠著直播數位媒體頻道，不僅更便宜，也更容易起步。消息人士透露，川普會在新平台上，花大量時間批評《福斯》。

報導指出，觀看川普的數位媒體內容只需每月收少許費用，可能特別針對川粉們；由於《福斯》在過去已累計大量川粉與保守派閱聽大眾，一旦川普自己成立數位平台，預期讓原本在《福斯》的川粉們跳槽。

此外，報導稱川普近期抱怨《福斯》訪問民主黨人次數比過去還要高，但已準備要與福斯分道揚鑣的川普，近期多次接受其他如《一個美國新聞台》（One America News）與《極限新聞》（Newsmax）等保守派媒體後，同樣刺激它們的閱聽率。

(中時新聞網)