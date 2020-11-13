麗寶Outlet Mall 4週年慶運動品牌最受消費者青睞。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall 4週年慶7日起跑，連日來湧入大批消費人潮，開店3小時內，消費滿6萬元門檻滿額禮全數兌換完畢，今年刷新紀錄，整體來客數較去年成長超過3成，另因二期店櫃加入營運，預估22日檔期結束，業績可較去年成長7成。

麗寶Outlet指出，今年受疫情影響，消費者無法出國消費，而選擇到具有歐洲風情的麗寶Outlet逛街撿便宜。館內 Nike、adidas、SKECHERS、New Balance、FILA、ABC Mart、Under Armour等超過40家運動品牌，依舊是此次週年慶最受消費者青睞品項，整體成長幅度超過40％。

另外，隨著宅經濟爆發，按摩椅、空氣清淨機、智慧調理機等家電類別、館內HOLA Petite也順勢推出維尼聯名系列商品，擄獲一大票粉絲；還有寢具、抱枕等家飾也都換上秋冬系列，一應俱全，也擠上熱銷排行。

在全館滿千送百、聯名卡加碼回饋的加持下，週年慶買氣旺，銷售大爆發，全館品牌業績持續上衝，餐飲品牌中部獨家はま壽司HAMASUSHI、星野肉肉鍋、港點大師、新這一鍋麗寶殿等多元主題餐廳，讓消費者大啖異國美食，整體業績呈報復性成長。

麗寶Outlet表示，週年慶期間適逢電商平台雙11購物節，麗寶Outlet Mall乘勢加碼推出雙重折扣更優惠，愛貝恩專櫃推出醫療級且雙鋼印口罩，限時限量販售，超過18種繽紛色彩，特價4盒只要1111元，下殺62折，每片不到6元，超級划算，售完為止要買要快。

麗寶Outlet指出，即日起至11月15日止，Mister Donut推出消費滿111元，加1元可獲得雙層巧克力波堤乙個；至11月22日，湯姆熊祭出VIP專屬，本人持VIP卡單次兌幣300元，可獲得只送不賣的手繪紀念桌曆＋特惠卡限定組合。

週年慶檔期期間全館累積滿3000元，還可抽全台福容大飯店14間住宿券1份，滿1萬5000元贈送落羽松祕境＋摩天輪套票1份(價值350元)，就算不出國，也能盡情享受異國風情。

麗寶Outlet Mall 4週年慶，消費者大啖美食。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

(中時 )