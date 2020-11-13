高盛經濟學家12日（周四）表示，美國大選結果將走向「分立政府」（ divided government ）的局面，預料這有助於帶動亞洲貨幣兌美元升值。

儘管選舉尚未完全開出，但民主黨候選人拜登勝出大局已定，民主黨持續握有眾議院多數，共和黨極有機會維持參院的主導權。高盛首席亞太經濟學家迪安竹（Andrew Tilton）表示，華府分立意味美國這個全球最大經濟體未來推出的財政紓困方案「可能不會那麼大」。

迪安竹指出，「其他的事也一樣，這代表美國經濟成長不會那麼快，美國利率也不會推升太多。」

他預料，由此情勢來看，亞洲利率（尤其是中國與印度）仍會比美國利率高許多，帶動亞洲債市吸引投資人注入龐大資金，例如中國債市單月流入金額曾高達200億美元。受到資金大舉湧入的影響，這將支撐亞洲貨幣兌美元升值，因此樂觀看待亞幣明年走勢。

(工商 )