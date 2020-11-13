任賢齊在新冠肺炎重創全球的後疫情時期，推出了自己創作的正能量新單曲〈一起衝〉，期盼透過音樂激勵大家共度低潮。他日前為了該曲MV，遠赴內蒙古的沙漠拍攝，用自己最熱愛的越野賽車，詮釋新歌不畏困境向前衝的精神，所有畫面都是任賢齊親自駕駛狂飆，期間數度發生翻車意外，嚇壞現場工作人員，任賢齊苦笑表示專業賽車的安全規格都很高，所以人很安全沒事，只是MV裡的賽車各各價值非凡，光是MV裡出現的賽車，總價值就破億台幣，堪稱他拍過史上最貴的MV。

〈一起衝〉是任賢齊最新的個人創作單曲，詞曲充滿熱血的正能量，任賢齊笑說這首歌的創作靈感其實是來自他12歲的兒子Cody，Cody遺傳了老爸熱愛賽車的基因，一年會參加2次的賽車訓練營，任賢齊從營訓裡看到兒子的成長，感動孩子年紀小小就有與隊友們熱血不服輸的堅持，因此寫下這首歌，尤其在這個後疫情的時期，這樣正向積極的歌是最能激勵人心，回想2020不管是疫情重創改變全人類的生活，或是演藝圈好友的離世，這一年發生了太多讓人遺憾的事情，任賢齊希望透過音樂的力量，重振大家的精神，迎向充滿希望的2021。

為了拍這支MV，任賢齊在眾多賽車好友的支援下，商借多台總價值破億的專業賽車出鏡，其中不乏許多冠軍車手的專用賽車，讓任賢齊忍不住驚呼這大概是他拍過史上最貴的MV。而身為專業車手的他更是要求影片務必真實呈現，所以有許多精采的鏡頭都是他親自駕駛，甚至幾度驚險翻車，讓現場的工作人員驚嚇不斷，任賢齊笑說其實賽車多少都有翻車風險，自己也習慣了，但專業賽車的安全防護是很高規格的，所以安全性是可以放心的，倒是好友出借價值超過千萬的越野賽車就這樣翻了，還是不免讓他心頭一驚，不過他也再三強調，這都是在專業的賽車環境裡拍攝的，平常絕對不能在一般道路上飆車，這是十分危險的。

任賢齊為拍攝MV親自駕駛賽車。（寰亞音樂提供）

任賢齊為拍攝MV親自駕駛賽車。（寰亞音樂提供）

為拍攝ＭＶ車子損耗嚴重。（寰亞音樂提供）

(中時 )