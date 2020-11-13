台灣步入高齡化，失能、居家醫療民眾需求增加，奇美醫學中心投入創新居家醫療，發表降低急診、住院、門診次數，實施近1年統計病患住院次數降低49.2％、急診次數降低69.8％、門診次數79％，出院14天再入院率1.75％，遠比一般6％低，在宅善終率可達70.6％。

一名85歲蔡姓老翁發燒虛弱住院治療，出院後反覆發燒，短短1個月跑了3趟醫院，後轉診至奇美醫學中心老年醫學科，主治醫師洪尚平發現蔡男反覆發燒恐與家中環境有關，安排出院後急性居家訪視，發現病患臥室悶熱通風不佳，提供家屬照護建議與疾病衛教後症狀改善，不再反覆入院，大幅節省醫療及家庭照顧資源。成功降低入院頻率。

洪尚平表示，老年醫學科住院病人出院急性後期居家醫療，平均每月約200例訪視個案，今年推出「急診病人出院居家醫療」，累計約30例。

他說，一般健保病患到居家醫療，出院後常要等21天以上，奇美新措施出院後7天，醫護人員就前往病患住處評估，實施近1年老年醫學科估計，病患住院次數降低49.2％、急診次數降低69.8％、門診次數79％，出院14天再入院率1.75％，遠比一般6％低，成效顯著。

洪尚平說，投入居家醫療後增添許多「有別以醫院為中心的視角」，曾到病人家裡發現堆積如山的藥品未整合，也曾看到老年人因為家庭照顧等社會問題不便就醫，只能忍受痛苦、日漸衰弱。他說，醫療技術雖不斷進步，但反覆入院、超長住院、失能者就醫不便卻仍是目前尚待解決難題，此時也許需要從更新醫療模式的角度思考才有望突破，奇美醫一大特色，是以病人為本的角度思考並積極嘗試各種創新醫療模式以尋求解決之道。

(中時 )