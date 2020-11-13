台北地方法院審理立委涉收賄案，今天上午提訊在押的中國國民黨籍立法委員陳超明辦公室主任梁文一。梁文一否認犯罪，強調郭克銘請託事項與政治獻金是兩件事，沒有對價關係。

前太流公司負責人李恆隆涉嫌透過是知管理顧問公司總經理郭克銘等人，行賄立委蘇震清、陳超明、廖國棟、前立委徐永明等，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。台北地檢署9月間依貪污治罪條例等罪起訴。

檢方指控，陳超明以立法院經濟委員會召委名義，以列名開會通知函發函經濟部及致電前經濟部長沈榮津等方式，逼迫經濟部官員參加在東吳大學舉行的公聽會，並以政治獻金方式收受賄賂。檢方查出，陳超明於民國109年1月9日收受賄賂新台幣100萬元，梁文一收賄50萬元。

台北地方法院今天上午、下午分別提訊羈押中的梁文一、陳超明，召開準備程序庭。梁文一庭訊時否認犯罪，強調郭克銘的請託事項與政治獻金是單純的兩件事，沒有對價關係。

梁文一指出，郭克銘去年底請陳超明召開公聽會，陳超明以從未針對SOGO案質詢及適逢選舉等理由拒絕；郭克銘後來請陳超明出席在東吳大學舉辦的公聽會，因當天立委抽籤，且要到苗栗造勢，陳超明無法出席。他當天從苗栗回台北趕到會場時，會議已結束，他順手在簽名簿上簽到。

他說，陳超明與沈榮津熟識，公聽會前2天曾致電沈榮津未接通，再打給經濟部國會聯絡人魏士綱，當時魏士綱原本表示經濟部傾向不派官員出席，後來表示給陳超明面子，派商業司長出席。

梁文一表示，郭克銘曾提到要贊助陳超明政治獻金，今年1月選舉前夕，郭克銘先安排他與統領百貨總經理翁華利見面，氣氛不好而結束，他告知郭克銘「如果太複雜就不要了」，郭克銘第二天再安排他與李恆隆會面，李恆隆拿給他50萬元現金，並承諾請朋友公司贊助陳超明政治獻金。

法官問如果50萬元是政治獻金，為何沒有交給陳超明。梁文一說，過去沒有拿過現金，一直思考如何存入專戶，陳超明當時忙選舉，並未告知陳超明這件事；選後因為過年、立法院開議、疫情等事情，以及陳超明質詢風波而耽擱下來，這筆錢一直在家裡，沒有動用。（編輯：戴光育）1091113

(中央社)