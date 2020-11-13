萊牛歪樓波及牛肉麵店 蘇貞昌挺丁怡銘：知錯能改

近來包括開放美國含瘦肉精豬肉進口、牛肉麵之亂與《中天新聞台》換照等爭議，在在引發民眾對民進黨政府不滿，尤其在媒體曝光率極高、性格強勢的行政院長蘇貞昌，更成砲火焦點。國民黨立委鄭正鈐痛批蘇言行枉顧百姓，呼籲民眾11月22日一起上街響應國民黨所舉辦的「反萊豬．護食安」大遊行。

鄭正鈐昨日（12）在臉書發表文章《人民只能靠自救，政府又有何用？》寫道：「蘇貞昌堅持不肯對人民道歉，但對萊豬卻始終守護到底。因為蘇貞昌説『不能自毀承諾』。那就請蘇貞昌説清楚，是誰承諾的，向誰承諾？承諾些什麼？還有承諾後我們得到了什麼？」

不僅如此，鄭正鈐更表示：「現在白宮易主，情勢已變，蔡政府要人民硬吞萊豬的承諾，為什麼不能變？對美國不能『自毀承諾』，對自己的人民就可以『直接忘記』，不能守護人民政府，又有何用？如果人民只能靠自救，這個政府又有何用？11月22日，我們一起站出來，大聲告訴蔡政府，人民不是棋子，是政府的主子。」

文章一出，獲得超過3200個讚、超過140則留言與近200次分享。網友紛紛留言：「執政黨已經沒救了」、「殘害無辜人民堅決反抗」、「大家一起來！凱道見！加油加油！」「人民沒承諾的事，官員承諾自己擔！全民健康誰來擔，官員可曾來承諾？」「大家凱道見」、「一定要出來力挺」。

(中時新聞網)