副總統賴清德13日前往台中市大坑參訪「文心蘭生產外銷產銷包裝場」，呼籲民眾多買文心蘭。（馮惠宜攝）

副總統賴清德13日前往台中市大坑參訪「文心蘭生產外銷產銷包裝場」，他指出，台南的蘭花為蝴蝶蘭，台中市以文心蘭最為出名，文心蘭是台灣非常重要的花卉產業，文心蘭典雅、漂亮，適合各種裝飾，他也呼籲國人多多採購。

職棒總冠軍賽上周落幕，台中市長盧秀燕與副總統賴清德各為地主隊加油，並打賭中信兄弟獲勝請賴副總統來台中幫忙行銷農特產品，統一獅獲勝市長盧秀燕兌現承諾戴爆炸獅子頭跑一天行程，賴清德也在13日特地到台中大坑行銷文心蘭、橘子等農特產品。

賴清德謙稱，此行是地方立委莊競程邀約，此外，民進黨籍立委何欣純、張廖萬堅，以及地方議員曾朝榮也都充當地陪，台中市則由副市長陳子敬率農業局團隊和賴清德一起行銷大坑農特產品。

賴清德首站抵大坑文心蘭產銷班，他說，台南也有蘭花是蝴蝶蘭，台中市文心蘭最為出名，銷往是市集各地的文心蘭產地就在台中，光銷往日本，第三班產銷班就佔了9成，他曾到新加坡參訪，新加坡文心蘭百分之百都來自台灣，文心蘭是台灣非常重要的花卉產業，因而到台中行銷第一站選擇行銷文心蘭。

他也說，國人現在正是買文心蘭的時刻，文心蘭典雅漂亮，適合各種裝飾，是非常好的花卉，請大家多支持，讓家庭、辦公室變得漂亮，也可幫助農民。

(中時 )