受到美股走全面收黑影響，台股今早盤震盪走跌，一度摔下13200點，盤中則在權值股台積電等拉抬下，指數翻紅，接近午盤後一路走高，呈現量縮回穩，終場收在今日最高，指數收漲51.55點、報在13273.33點、成交量為1796.71億元；台股周線連二紅、本周上漲299點。

權值股今漸入佳境，台積電(2330)為留住人才，傳出明年將大幅調薪，終場收在今日最高，漲幅逾0.82%，報在462元，股王大立光(3008)早盤後股價翻紅，一路持穩走揚，終場收漲0.9%、報在3360元，鴻海(2317)法說對第四季營運釋出樂觀看法，並預期明年營收將恢復成長，惟今日市場並不買單，收跌0.61%。

除蘋概三雄的漲多跌少外，今其餘權值股方面，聯發科(2454)尾盤翻紅，小漲0.3%，華碩(2357)持續反應第三季財報大驚奇，續揚收漲0.8%。

傳產股中，今航運匯聚資金潮，長榮(2603)大漲3%，成交值僅次台股權王台積電，陽明(2603)也收漲逾1%，另外，造紙股今也相當強勢，士紙(1903)儘管累計前三季虧損，但受惠資產題材，股價上揚1%，永豐餘(1907)則是第三季營運業內外皆美，稅後淨利跳增至22.15億元、每股盈餘1.33元，帶動前三季稅後淨利倍增至41.17億元、每股盈餘2.48元，雙創歷史新高，股價強漲8%。

分析師表示，目前儘管全球新冠疫情持續蔓延，但由於疫苗研發有成，全球金融市場不受影響，考量現階段全球的資金寬鬆，加上新冠疫情有望逐漸緩解、以及未來景氣看升，外資連續買超台股，搭配第四季進入產業旺季以及法人作帳行情，建議持續偏多操作，技術面上，目前技術面短中期均線呈現多頭排列，KD及MACD指標維持多頭走勢，多方格局不變。

(時報資訊)