美國上周初次請領失業給付人數持續下滑，並再度創下疫情爆發以來新低，顯示就業市場正逐漸改善。

美國勞工部周四公布，上周（截至11月7日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少4.8萬人，為70.9萬人，少於市場預期的74萬人，為連續第4周下滑，並創下7個月新低，惟仍高於新冠肺炎疫情爆發之前、於1982年創下的歷史高點69萬5,000人。

美國上周初次請領失業給付人數4周均值為75.525萬人，較前一周減少3.325萬人。截至10月31日止當周，美國續領失業給付人數較前一周減少43.6萬人，為678.6萬人。

不過，其他數據顯示儘管美國就業市場持續改善，但復甦力道或許不如表面看起來樂觀，此外，現在美國疫情再度飆升，也可能使就業情勢進一步改善的空間受到限制。

事實上，美國請領失業補助的人數仍然居高不下，許多勞工因為常規補助已經到期，不得不轉向「新冠失業援助計畫」（Pandemic Unemployment Assistance program）。數據顯示，上周該計畫的初次請領人數多達29萬8,154人，雖然較前一周減少6萬3,805人。而截至10月24日，美國請領某種失業給付的人數雖穩定下滑，但仍有多達2116萬人，遠超出去年同期的145萬人。

(時報資訊)