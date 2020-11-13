農曆9月28日為緣道觀音廟佛乘宗第二代祖師緣道菩薩聖誕紀念日，市長侯友宜今(13)日特別前往淡水山區廟場參拜祈安，並致贈「唯一佛乘」匾額，感謝緣道觀音廟長期熱心公益嘉惠地方，同時祈求菩薩庇佑疫情止息，讓市民健康平安。

緣道觀音廟主祀大自在王佛，建廟逾20年，是淡水區重要信仰中心之一。廟方為發揚觀音菩薩慈悲救渡精神，打造56公尺高的千手觀音像，2019年獲金氏世界紀錄認證，為全球「最大鋼製雕塑」，吸引不少攝影師及網紅到場取材，更成為北海岸的地標。

緣道觀音廟管理人黃錦春表示，緣道菩薩14歲時即皈依跟隨妙空菩薩，民國42年來台後，日夜苦修證得菩提。一生致力弘揚佛乘大法，門人弟子遍及台灣、美國、加拿大、日本等地，緣道菩薩期勉弟子群己和協，發揮犧牲奉獻、無我為人之精神，完成救度眾生。

侯友宜表示，感謝廟方平時弘揚優良宗教民俗外，也積極推動公益慈善，捐贈台灣世界展望會資助兒童計畫、舉辦孝親敬老活動、提供淡水公所急難救濟金及協助淡水分局警政業務，熱心公益不遺餘力，多次榮獲本市績優宗教團體表揚。

民政局專委員劉淑芬表示，緣道觀音廟位於淡水山林之間，可遠眺台灣海峽落日餘暉與海天一線美景、吸納大屯山及七星山晨曦清新。廟體為仿唐式建築，搭配琉璃、紫檀木及花崗岩等材質與天地合一，各神佛雕塑精緻，呈顯慈悲與莊嚴，廟殿外為禪風庭園，羅列「三十三觀音」佛像並勒石「念彼觀音力」，民眾散步其間，能感受寧謐悠遠的氛圍。

(中時 )