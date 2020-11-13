今11月13日是多位男神生日，除了日本天王木村拓哉、香港男星余文樂外，大陸第一小生黃曉明今也過43歲生日，今一早他就貼出拍戲中的照片，直言是跟冰冷的江水度過了一夜的「特別的生日」，並坦言想像中的生日是有父母陪伴，接著又貼出兒子小海綿首度為他唱生日快樂歌的影音，隻字未提老婆Angelababy（Baby）。
黃曉明5年前和Baby結婚，育有3歲兒子小海綿，先前范冰冰陷逃稅風波，有網友暗指黃曉明和Baby為了避風頭離婚，但黃曉明公司否認，指傳言太聳動，是假消息，Baby身邊工作人員也說沒此事。去年7月又傳兩人準備「官宣」離婚，網友打氣寫下：「喜歡你andbaby！」沒想到黃曉明親自留言：「謝謝❤️，我也喜歡baby」，暗示和老婆關係甜蜜。
8月，黃曉明上《中餐廳4》受訪表示有了兒子已經很滿足，但他其實很想再生個女兒，享受兒女雙全，破除婚變傳聞，有網友更發現黃曉明錄影時穿一件黑白漫畫手繪風的襯衫，而Baby今年7月現身機場時也穿同件衣服，隔空用情侶裝放閃。
黃曉明今天一過凌晨12時01分就發文為自己祝福，哀怨PO了比對圖指「想像中過生日的他」與「現實中過生日的他」，而前者是他跟爸媽一起過，並熱情吻著媽媽，實際上他則是在郊外孤零零地等拍戲，他寫下：「一個特別的生日，儘管踏著泥濘泡著冰冷的江水度過了一夜，但是迎來的朝霞格外美麗。」接著又興奮分享兒子為他唱生日快樂歌，沒提到妻子Baby，令人好奇背後主因。
(中時新聞網)
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