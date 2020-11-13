麗寶落羽松祕境夯，搭配廣大草原，吸引許多遊客帶著小孩、毛小孩玩樂拍照。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

落羽松林綿延1公里長，三排落羽松排排站，形成美麗的落羽松隧道。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

天空之夢落羽松套票每人350，除了包含落羽松門票，還可以搭乘天空之夢摩天輪。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

秋日限定美景登場！麗寶樂園渡假區的落羽松祕境已對外開放，綿延1公里的落羽松林搭配廣闊草原，吸引許多家庭帶著小朋友與毛孩前來拍照玩樂，官網推出「天空之夢落羽松套票」，遊客除了可實地探訪祕境外，還能搭乘全台最大摩天輪，飽覽落落羽松全貌，以及火炎山、雪山山脈等風景，體驗相當豐富。

麗寶樂園渡假區占地200公頃，落羽松祕境位於渡假區東側，從麗寶Outlet Mall二期步行即可抵達，即日起開放到20日止，開放時間為平日11：00－16：30、假日10：30-16：30，廣闊草原上有著綿延長達1公里，近千棵綠黃漸層落羽松，搭配著全台最大摩天輪景緻，彷彿置身北國的浪漫氛圍加上摩天輪背景，也成為婚紗照取景的新景點。

麗寶樂園渡假區表示，「天空之夢落羽松套票」即日起可至官網購買，包含天空之夢摩天輪搭乘券1張、落羽松秘境門票1張、紀念明信片1張，每人只要350元；憑渡假區當日單筆消費滿百元發票，即可於天空之夢摩天輪售票處，加價250購買套票1套；於麗寶Outlet Mall消費滿額則可免費贈送套票1份。

麗寶樂園渡假區指出，除了自然美景，麗寶樂園渡假區還有樂園、賽車場、Outlet Mall、福容大飯店、賽車主題旅店等場域可供選擇，想要最划算的暢玩渡假區，目前推出雙11檔期的線上旅展，祭出許多好康優惠，例如親子首選的「雙人水陸暢遊年卡」，兩人一整年暢玩探索世界、馬拉灣，不論是平假日、過年春節、國定假日全都適用，讓你免排隊就可以直接入場，雙人只要4999。

(中時 )