廣達第三季繼營收創下歷史新高後，第三季獲利也有新猷，第三季毛利季增14.3％、年增5成，營業淨利季增8.5％、年增85.7％，稅後獲利達78.71億元，比第二季成長25.9％，更比去年同期成長81.5％，EPS為2.04元，是最近20年來單季最高，累積前三季獲利為4.33元，也已經超越去年全年的4.14元。

而在筆電出貨量方面，廣達表示前三季累計出貨量已達到4010萬台，超過去年全年水準，今年全年筆電出貨量將達6000萬台以上。

(工商 )