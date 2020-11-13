廣達第三季EPS以2.04元創20年來單季之最 Q4續旺 14:422020/11/13 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廣達第三季繼營收創下歷史新高後，第三季獲利也有新猷，第三季毛利季增14.3％、年增5成，營業淨利季增8.5％、年增85.7％，稅後獲利達78.71億元，比第二季成長25.9％，更比去年同期成長81.5％，EPS為2.04元，是最近20年來單季最高，累積前三季獲利為4.33元，也已經超越去年全年的4.14元。 而在筆電出貨量方面，廣達表示前三季累計出貨量已達到4010萬台，超過去年全年水準，今年全年筆電出貨量將達6000萬台以上。 (工商 ) #元創 #廣達 #EPS #單季 #季獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》毛利率逐季回升 力達-KY前3季EPS達1.46元 09:082020/11/13 財經 前三季EPS 18.47元 玉晶光 第三季樂賺近一個股本 04:102020/11/13 產業．科技 第三季財報亮眼 航運族群股價止跌 12:592020/11/13 財經 出貨旺季 仁寶獲利季季增 04:102020/11/13 證券．權證 營建黑馬 遠雄建 前三季EPS大躍進 04:102020/11/13 證券．權證 《生醫股》保瑞Q3EPS達1.33元 Q4營運動能樂觀 09:592020/11/13 財經 《觀光股》雅茗Q3獲利強彈 前3季轉虧為盈 07:442020/11/13 財經 《電子商務》數字前3季獲利逾1股本 每股賺11.51元 08:342020/11/13 財經 《化工股》長興Q3稅後淨利8.96億元 創近4年單季新高 10:332020/11/13 財經 《電子商務》網家營收連三季破百億大關 前3季每股盈餘1.91元 08:002020/11/13 財經 財經熱門新聞 特斯拉CEO中鏢？馬斯克驚現2次陽性 怒罵：太假了 - 財經 存股族小心 這檔金融股又踩雷 專家爆2大要害 - 財經 房市猛爆快又急 揭開漲價潮下驚人真相 - 財經 非洲挖到石油「油價會降」？中油霸氣回一句 - 財經 爆賺！台積電史上最大調薪20％ 逼死上班族 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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