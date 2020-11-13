營建工程人力缺乏，國家住都中心推出採「預鑄工法」社宅統包工程解套。住都中心表示，新的社宅基地位於台北市萬華區，規劃興建至少300戶社宅，預計於2024年完工，工程即日起公告招標至12月21日下午5時截止投標。

住都中心執行長張溫德表示，為加速工程進度，本次工程投標廠商須採用外牆預鑄工法，先在預鑄廠內完成外牆構件（包含表面磁磚及窗框），運到施工現場完成吊掛、組裝，可大幅縮短工期、維持外牆品質與免外牆搭架及拆架，並可改善目前營建工程人力缺乏問題，帶動整體營建產業升級。

住都中心說明，該社宅除了套房型、二房型、三房型及無障礙房外，另規劃幼兒園、商業出租空間及辦公出租空間，希望以引入銀光產業的方式，落實在地老化，提供兼容多元共居的宜居環境，以同時照護不同世代族群，藉由社會住宅活絡鄰里，營造青銀共融的友善社區及典範。

住都中心強調，接續今年中與營建署合作中和保二警消社宅317戶決標後，陸續啟動社宅二階興辦工程，迄今已完成新北市6處及台北市1處社宅統包工程決標，今日再公告招標台北市2處基地，累計已逾1500戶，展現國家興建社宅的決心及效率，後續將於全台陸續推出更多社宅。

(中時 )