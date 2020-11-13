民進黨團今天批評國民黨發布的萊豬抽蓄影片造假，應立即下架。國民黨文傳會副主委鄭照新回擊，國民黨說豬吃瘦肉精會抖，是基於學術文獻，影片只是背景畫面說明，但民進黨故意忽略真正重要的研究結果，拿背景輔助畫面誣陷他人造假，「誣陷牛肉麵店的圖文，才是真造假吧」。

國民黨臉書貼出豬隻顫抖影片，指瘦肉精讓豬隻有許多副作用，但提供該影片的美國動保團體說，無證據顯示影片中的豬隻遭餵食萊克多巴胺。民進黨團今開記者會，指國民黨造假到被國際認證，應立刻下架該影片，否則將依社維法，處3天以下拘留。

對此，國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書說，美國動保團體只是說，他們使用影片的目的，不是講萊劑，但是後來經查發現，這家就是使用萊劑的廠商，而且，豬就是有在抖，難道豬在演戲？民眾不能有疑慮？

再者，國民黨說豬吃瘦肉精會抖，是因為有學術文獻不是因為影片，影片只是背景畫面說明，且之前已有媒體同樣引用。

鄭照新質問，「國民黨造了什麼假？既然論述有研究為本，為啥不能引用背景畫面？」他批評，民進黨故意忽略真正重要的研究結果，拿背景輔助畫面誣陷他人造假，誣陷牛肉麵店的圖文才是真造假吧！

鄭照新也貼出民眾檢舉行政院散播假新聞的函文，指難怪有人檢舉行政院散佈假新聞，造成社會恐慌，至今全台所有牛肉麵牛排業者都受影響。他信心表示，國民黨站得住腳，不會下架，社維法要舉發請便，「我ok，你先用」。

(中時 )