手機品牌realme繼在台中、高雄、桃園等地開設線下實體店面後，進駐3C熱區台北三創的全新實體店面，也在今（13）日試營運（11月24日正式開幕）。在線上吸引消費者熱烈討論的realme品牌，按照計畫穩步拓展線下通路，向消費者展示更全面的品牌佈局。並預告11月底將為消費者帶來全新Android TV電視，鎖定單身、學生等小資族，讓一個人或是小家庭也能享受高科技帶來的數位體驗。

realme指出，在三創開設的品牌專櫃已是台灣市場第5間實體門市，佔地11坪，店內明亮的風格融合品牌色realme黃，營造兼具潮流與科技感的店內氛圍。專櫃採用開放式空間設計，有手機與配件的專屬陳列桌，以及兩面配件牆，品牌手機、頸掛式耳機、無線耳機，還有原廠行動電源、充電線、專屬（副廠）保護殼等，都可以一次購足。店內也保留互動空間，能讓消費者直接與品牌服務人員面對面溝通。

realme三創品牌專櫃有專門陳列手機與配件的展示台。（黃慧雯攝）

realme三創品牌專櫃牆面以展示耳機與手機配件為主。（黃慧雯攝）

realme品牌專櫃地點位置良好，位在三創園區二樓，搭乘手扶梯一上來就可直接立刻看見。店內消費者除了可以添購手機、相關配件等產品，今日也首度公開展出尚未於台灣推出的realme顯示器（內建Android TV)，旁邊標示著coming soon的字樣，預告著即將引進台灣。

realme三創品牌專櫃店內展示了尚未在台推出的realme顯示器，內建Android TV。（黃慧雯攝）

根據realme方面透露，11月底32吋、43吋的realme顯示器就將引進台灣，55吋的機種也正在積極規劃中。熟悉Android TV的消費者不難發現，realme準備推出的32/43吋電視新品中，32吋屬於比較少見的型號，更適合置放於家中的個人房間；用來追劇或是玩遊戲，簡直是不能太幸褔。

在三創品牌專櫃開始試營運後，realme方面指出，原本品牌規劃在2020年在六都展店，但因為疫情影響而速度略緩。按此步調，品牌預計在2021年完成在六都拓點的計畫，換言之就是將前進台南、新北市，為當地的消費者帶來可以直接體驗realme品牌產品的機會。

realme三創品牌專櫃位在台北三創二樓。（黃慧雯攝）

為迎接realme三創品牌專櫃試營運，開幕頭二日（11月14、15日）推出多項購物優惠，包含realme X50 Pro限定組合可獲得10000 realme 30W Dart閃充行動電源和新品realme Buds Wireless Pro，組合直降5,098元，組合價NT$19,990元；realme X3現省1,000元，只需NT$9,990元；realme Buds Air下殺800元，特惠價NT$999元；realme Buds Q直降133元，NT$666元就可帶回家；10000 realme 30W Dart閃充行動電源直降100元，優惠價NT$999元；10000 realme 快充行動電源 2直降100元，優惠價NT$399元。此外，凡購買手機還可免費獲得線下限定贈品－realme盥洗包，並以199元超值加購價入手realme Super Dart 閃充數據線，real迷可把握機會來台北三創朝聖，並且購入自己最愛的realme新品。

(科技)