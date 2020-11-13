蕭景田轉戰彰化縣農會理事長支持張建豐擔任總幹事，已經沒有競爭對手。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

各級農會總幹事遴聘登記作業，13日截止，彰化縣農會廖振賢支持的農會祕書吳逢源幾經評估後，在登記最後一天悄悄撤銷登記了，讓彰化縣農會回歸歷來的「一片和諧」，全國農會理事長蕭景田支持的張建豐，已經不再有競爭對手，預料穩定當選。

彰化縣農會總幹事廖振賢明年元月屆齡退休，9日起辦理各級農會總幹事遴選候聘人登記，廖振賢支持縣農會祕書吳逢源、蕭景田支持員林果菜市場副總經理張建豐，同一天登記，彰化縣農會20年來首度出現競爭局面，引起地方震撼。

隨後蕭景田也宣布要從全國農會理事長，轉戰彰化縣農會理事長，讓詭譎的選情明朗化，這己不僅是吳逢源和張建豐的競爭了，背後更在誰能勝出理事長，蕭景田主打的參選理由就是，農會總幹事責任重大，農會精神是由專業經理人掌舵，交給專業人才，才符合農會制度的運作。意有所指，要中斷稱霸20年總幹事，續上層樓。

廖振賢曾說一路到屆齡退休已經感恩了，選理事長本是規劃的道路，但是途中生變，他也陷入長考，當蕭景田平白表態，已語帶保留「選舉複雜，還要想想」已經透漏退讓的可能。

20年前廖振賢正是在蕭景田的挺立支持下，打敗現任的強勁對手，拿下縣農會總幹事，爾後兩人理念主張一致，被視為「自己人」、「同國的」。

這次為了轉戰跑道，競爭角力浮上了檯面，儘管明年元月才登記，但支持蕭景田鴨子划水，支持者已提前布局，最後登記一天，悄悄撤登，消弭了競爭，蕭景田取得大勢。張建豐在員林果菜市場歷練10年，擔任副總經理，妻子為社頭鄉代莊詠晴，父親張炳得生前曾任第14屆縣農會理事長。

(中時 )