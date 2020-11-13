中鋼13日下午開出12月份內銷盤價，在考量下游產業競爭力下，採溫和調漲方式，除電磁鋼片維持平盤外，其它熱軋、冷軋及鍍鋅鋼料平均每公噸小漲300元，平均漲幅1.28％，低於市場預期。

中鋼2020年11月13日召開12月份內銷鋼品盤價會議，會中決議，全球經濟表現進入下半年後逐漸升溫，各主要國家製造業PMI指數與第三季經濟表現數據皆大幅好轉，汽機車、家電、運動器材等產業需求轉強，在美國大選不確定因素漸次消弭下，帶動國際鋼市強勢走升。近月美國、歐洲與印度等地熱軋鋼捲價格屢創新高，中國大陸泛冷軋產品強勢追漲，國內鋼市在傳統第四季製造業旺季需求帶動下榮景持續，有突破區間盤整之勢。

然為體恤下游產業的購料成本上升處境，並強化鋼鐵產業總體競爭力，中鋼公司12月內銷盤價以溫和、穩健為基調，適度反應鋼市熱度與台幣升值效應，以蓄積2021年1Q成長動能，平均調幅僅為1.28％。

(工商 )