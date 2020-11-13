全台首座擁有獨立產權的銀髮樂齡宅日勝生三芝「日初不老莊園」，第四季將正式登場。上市營建股日勝生（2547）今（13）日表示，日勝生董事會已正式通過2020年前三季重要業務報告，三芝「日初不老莊園」將於第四季正式公開銷售「日勝生銀光計畫」，將是全台首創租售複合營運型態的康養樂齡園區。

日勝生表示，康養樂齡事業經多年規劃並實際運營，三芝案已在去年12月取得建築執照，於今年第二季開工，並將於2020年第四季正式推出「日勝生銀光計畫」，首創租售複合營運型態的康養樂齡園區，銀髮族將是日勝生銀光計畫社區的智慧資產，與社區共居共榮。

日勝生指標建案「日勝生銀光計畫-三芝案」，基地面積約5,864坪，規劃總樓板面積約19,303坪，包括位於三芝的出售型樂齡宅「日初不老莊園」，及位於中和的出租型樂齡宅「樂陶居-三芝館」。

日勝生表示，由於鄰近的三芝雙連安養中心經衛福部連續評鑑為老人福利機構優等獎，為了完備日勝生銀光計畫園區建擘，日勝生並延請曾經執掌三芝雙連安養中心的蔡芳文總顧問擔任「日勝生銀光計畫」營運長，參與樂齡園區之軟硬體規劃，並負責出租型【樂陶居】整體營運。

日勝生表示，「日勝生銀光計畫」除了配合不同類型銀髮族需求，推出租售併行的樂齡住宅，並將在宅養老概念進階，在三芝打造兼具適老空間與樂齡服務的康養園區，以銀髮共居共榮的生活圈支持長者身心健康。

日勝生表示，由於康養服務著重健康促進與呵護，日勝生在園區建置超寬頻（UWB）定位技術與雲端監護系統，設置護理師、營養師及社工，並與馬偕醫學院、明新科技大學、聖約翰科技大學之醫護、長照、健康休閒相關科系合作，以完備長照專業並延攬更多長照人才。

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