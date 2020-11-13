俄羅斯主權財富基金周五宣布已經與南韓GL Rapha公司簽定協議，將委由該生技公司每年生產逾1.5億劑「Sputnik V」新冠狀病毒疫苖。

俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund）發布聲明表示，南韓GL Rapha預計自下月起開始生產「Sputnik V」新冠狀病毒疫苖，而由韓國生產的疫苖未來將銷往國際市場。

俄國新冠疫苖「Sputnik V」開發公司周三表示，期中試驗結果顯示，此款疫苖的防護有效力達到92%。

俄羅斯正在擴大此款疫苖的國內產能，主要將滿足國內防疫需求。除此之外，該國也已經達成一些海外供應協議，每年將在國外生產5億劑疫苖，以供應其他國家。

該俄國主權財富基金是贊助「Sputnik V」疫苖開發的金主，亦負責該疫苖的海外行銷，該基金宣布已經訂購逾12億劑「Sputnik V」疫苖。

(時報資訊)