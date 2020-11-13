義大利的飛雅特克萊斯勒集團(FCA)預計將與法國能源公司Engie EPS成立一家合資公司，為未來成長中的電動化移動提供助力。

Engie EPS為法國公用事業Engie子公司，總部位於義大利，業務焦點在儲能系統和微電網，周四與FCA集團簽署合作備忘錄，預定在2021年第一季成立新的合資公司。雙方預定在今年底正式簽屬協定。

FCA表示，歐洲在2025年將有1500萬輛電動車，將占該地區交通工具的25%，電動化移動相關的服務市場將在未來幾年起飛。

FCA集團將在新的合資公司擁有稍多的股權，新公司將提供廣泛的產品和服務，包括在全歐洲的住宅區、商業區以及公共場所的充電基礎設施，以及電動車的綠色能源服務套餐。

Engie EPS執行長表示，消費者在2025年每年將花費至少55億歐元(約65億美元)的充電支出。

FCA集團曾在去年與Engie簽訂協議，協助為客戶的電動車提供充電據點。

FCA集團目前正在與法國包括雪鐵龍的PSA集團進行合併談判，欲創造全球第四大汽車集團。FCA也在今年推出數款小型電動車，以及飛雅特品牌、瑪莎拉蒂等油電混合動力車，力圖在綠色移動上與其他競爭對手進行對抗。

(時報資訊)