廣達(2382)今舉行3Q法說會，廣達3Q筆電出貨1830萬台，在疫情和匯率以及缺料的3大衝擊下，廣達將士用命，筆電出貨達歷史新高。3Q廣達營收、營業毛利、營業淨利和歸屬母公司業主淨利等均創下歷史新高，廣達3Q的產品組合獲利能力佳，同時適切掌握供應鏈管理，因此3Q再締佳績。今年全年筆電出貨目標為6000萬台。

廣達董事長林百里表示，今年度過難關，全體總動員緊盯訂單和零組件，在嚴峻的環境下反而創造佳績。好公司遇到危機時表現會更好，廣達在今年充分展現了優勢。今年各項產品表現都很好，可以說是滿壘得分。

廣達3Q營收為3273.48億元、營業毛利為191.82億元、營業淨利為103.06億元和歸屬母公司業主淨利78.71億元。

廣達3Q營業淨利為103.06億元，是該公司首次單季逾百億元。3Q的EPS為2.04元，為近20年的單季新高。

今年前三季廣達筆電出貨共4010萬台，已經超越去年全年出貨；前3Q營收為7878.28億元、營業毛利為451.98億元、營業淨利為222.83億元和歸屬母公司業主淨利167.02億元。

林百里對今年的表現以「EXCITING」形容，而副董梁次震則表示：今年是驚險的一年。

(時報資訊)