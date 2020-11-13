美國多家新聞媒體今天報導，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）已拿下亞利桑那州，進一步鞏固他在選舉人票上的領先優勢，也使得該州自1996年來首度由紅轉藍。

法新社報導，美國國家廣播公司（NBC）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、美國廣播公司（ABC）與美國有線電視新聞網（CNN）皆宣布，拜登領先現任總統川普（Donald Trump）逾1萬1000票，拿下亞利桑那州的11張選舉人票。

美聯社（AP）與福斯新聞（Fox News）在大選之夜稱拜登在亞利桑那州居於優勢，引發川普不快。不過，其他媒體在計票9天後才宣布贏家。

拜登奪下亞利桑那州後，讓他以290張選舉人票領先川普的217票，更進一步超越入主白宮所需的270張選舉人票門檻。

儘管拜登在7日就宣布勝選，川普拒絕承認敗北，並且持續提出選舉舞弊等沒有事實根據的指控。

截至目前，還有北卡羅來納州和喬治亞州的開票結果尚未出爐。

自從1996年民主黨的柯林頓（Bill Clinton）拿下亞利桑那州後，接下來的歷次總統大選該州都由共和黨拿下。

(中央社)