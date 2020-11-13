道奇隊年僅26歲的新銳游擊手席格（Corey Seager）拿下國聯與世界大賽的雙料MVP，而他的未婚妻凡哈姆（Madisyn Van Ham）選擇訂製一件上頭是滿滿席格頭像的泳衣來慶祝，這是屬於這對年輕未婚夫妻的可愛紀念方式。

席格在季後賽多次敲出關鍵安打，在游擊防區守備也相當穩定，是今年勞苦功高的球員，在世界大賽繳出4成打擊率，另有2轟、5打點，是史上第8位包辦聯盟冠軍賽、世界大賽MVP的球員。

席格與未婚妻凡哈姆感情如膠似漆，甚至甜到發膩，從凡哈姆稍早的Instagram貼文中就可看出，凡哈姆貼出一張自己穿著露背連身泳衣回眸一笑的照片，亮點就在那件淺色泳衣，上面的滿滿都是自己未婚夫席格的大頭照，凡哈姆在貼文中寫下，「這個人即將成為我老公！」

凡哈姆獨樹一格的放閃方式連大聯盟官網也注意到了，官網記者莫納根（Matt Monagan）還為此特地撰文介紹。

席格的未婚妻凡哈姆是社交媒體營銷專家，兩人自2015年交往，感情一直相當穩定，凡哈姆也時常在個人IG上分享和席格的合照，或是自己度假美照，席格在去年12月向女友凡哈姆求婚，根據媒體報導，兩人預計在一個月之內完成婚禮。

(中時 )