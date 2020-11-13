萊克多巴胺（瘦肉精）美豬明年將進口台灣，引起食安疑慮，花蓮縣已修訂食品安全管理自治條例，堅持瘦肉精「零檢出」。（王志偉攝）

萊克多巴胺（瘦肉精）美豬明年將進口台灣，引起食安疑慮，花蓮縣已修訂食品安全管理自治條例，堅持瘦肉精「零檢出」，預計下月議會臨時會前送議會審查，今天在議會被議員質詢問到「萬一牴觸中央法規」、「你會不會怕丟官」？衛生局長朱家祥秒回「我可以回去當醫生」！

縣議員李秋旺今在花蓮縣議會，播放新聞畫面片段，痛批政客今是昨非，有許多政治人物官員過去反對瘦肉精，如今卻不斷護航，因此他要求花蓮縣政府基於保障縣民健康的立場，儘速做出回應，並要求縣府應設法進行源頭管制，避免萊豬流入市面。

衛生局長朱家祥強調「花蓮零檢出」，他說，縣府已修訂「花蓮縣食品安全管理自治條例」第9條，此條文原本僅限制核災地區食品等產品在縣內販售，修正後加入「含有乙型受體素的牛肉、豬肉等所有肉類及相關產製品及其他經本府公告之食品，禁止於本縣販售或加工供應」。衛生局預計本月14日公告至20日，年底送議會審查。

本身為醫師的朱家祥說，萊克多巴胺是「乙型受體素」其中的一種，俗稱瘦肉精，萊克多巴胺對豬隻的效果，就像人吃安非他命，可以有減肥效果，但安非他命就是毒品，讓豬隻吃到毒品，豬吃了興奮胃口差，會躁動、脂肪變少，且豬吃過量會顫抖，他直指這是非常「不豬道」。

朱家祥說，台灣人有吃豬內臟的習慣，美豬進口，已引發大眾疑慮，擔心會有殘留的問題，但目前科學無法證實萊克多巴胺對人體完全安全，為保護鄉親健康，花蓮縣府一定會嚴格把關。

縣議員李秋旺追問，如果自治條例牴觸母法，你不擔心丟官嗎？朱家祥回應「那我可以回去當醫生」。

縣長徐榛蔚說，民近黨似乎「黨意甚於民意」，她希望距離美豬開放還有1個多月時間，中央能懸崖勒馬，徐並鼓勵花蓮縣民多吃花蓮本產的豬肉牛肉，縣府也已和團膳業者開會禁用萊豬。

(中時 )