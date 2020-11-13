「國際橋牌社2」媒體見面會，演員趙正平、撒基努、安俊朋出席。（盧禕祺攝）

《國際橋牌社2》13日舉辦媒體茶敘，軍事線演員趙正平、撒基努、安俊朋出席，分享10月實地到馬祖軍事前線據點取景拍攝心情。54歲的趙正平身高175公分，有爬山健走習慣，正好接連演軍人、教官角色，為符合角色精瘦身材刻意減重。他去年拍《返校》影集為戲瘦6公斤，拍完後沒克制復胖5、6公斤，接著得知要拍《橋牌社》，本想嘗試168斷食法，結果卻吃錯「那要配合重訓，我搞成8小時內胡吃海吃，體重幾乎維持」，眼看拍攝時間將近，他改成231斷食法，「一天只有1小時吃一餐，剩下23小時只喝水」，兩週內瘦7公斤，目前維持68公斤。

劇組赴馬祖取景2週時間，趙正平赴馬祖拍攝3天，雖過去沒當過兵，但趙正平出身軍人世家，從爺爺到父親都從軍，也剛好和戲中角色的官階相當，因此演出更有親切感。他坦言軍人家庭很嚴格，但父親多半在外島，久久才回家一次，對孩子多半親切，倒是母親辛苦「母代父職」。認為最困難的地方？趙正平形容，「當年恐懼、無奈情境，我們只能透過資料、影片照片或口述歷史得知，加深演出厚度，的確不容易」。

劇中最後一幕，身為島主的趙正平帶著眾官兵，決定要拼一次攻打，捍衛高登島不能被攻掉，他坦言「很五味雜陳，因為從沒戰爭過」，最後他喊六句口號，士官兵接連動作「會知道當年國軍很了不起」。由於拍軍事戲相當辛苦，趙正平除了馬祖戲後，台灣還有一場大場面、兵棋推演的彩蛋戲，要製作人加錢，搞笑虧製作人雖口頭答應「加」，他直言「這樣我也會喊，又不是沒當過製作人，錢沒入帳我就不演」，自爆「以前我都唬弄演員的，怎麼可以被唬弄」。

撒基努說到軍事等級區分，台灣本島五級、馬祖四級，若戰情會升到三級，而劇情描述的高登島為二級，「一級就是發生戰爭」，坦言管制非常嚴格，僅在外圍拍戲。安俊朋說，有場戲因時間壓力，心中雜念讓他遲遲進不去角色情緒，感謝撒基努幫助他入戲。今年因失事造成官兵折損，趙正平說「很感慨，武器裝備應該更精良一些，汰舊換新快一點」，撒基努也說到「培訓飛官、陸戰隊很花時間，卻因器材老舊造成戰士走掉，心有不甘」。

(中時 )