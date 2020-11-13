中華網龍旗下經典線上遊戲《武林群俠傳OL俠骨仁心》將於11月19日推出大型重製版本，除加入全新進階副本「聖劍台」、世界魔王－弒魔劍、裝備強化系統以及競技「吃雞」活動之外，同時也優化遊戲畫面，提升操作便利性，帶給玩家煥然一新的武俠體驗。此外，即日起玩家可至官網下載遊戲主程式、帳號申請並預先創角，邀請所有玩家回歸武林，一起再戰江湖！

《武林群俠傳OL俠骨仁心》11月19日正式開戰

遊戲畫面及各大系統再次優化升級

《武林群俠傳OL俠骨仁心》遊戲畫面及各大系統再次優化升級。(圖/中華網龍提供)

身為一款長青的線上遊戲，這次迎來的大型重製版本《武林群俠傳OL俠骨仁心》加入多項升級體驗，不僅翻新了遊戲場景，更精緻的呈現晝夜天明、風雲變幻、煦風燦陽、日月交映等細節，帶領玩家進入熟悉又生動的武林世界，並優化各大系統，像是增加背包的堆疊數或快速換上坐騎，讓操作更便利。同時也解放屬性與傷害上限，還有數值與技能平衡的調整，使得各門派的特色更加鮮明，大幅提高遊戲的可玩性，讓玩家在闖蕩江湖的路上，不再受到束縛！

進階副本挑戰 考驗團隊默契

進階副本挑戰，考驗團隊默契。(圖/中華網龍提供)

進階副本「聖劍台」與以往單人副本不同，是需要靠玩家組隊配合，同時也新增更強大BOSS，每個關卡BOSS都有機會提早現身，一改過去單隻單隻王出現方式，增加更多挑戰性，而成功通過聖劍台副本的隊伍還能獲得全新強化門派的專屬武器。

世界魔王－弒魔劍降臨

天地異變，風雲變色，墮入魔道的世界魔王－弒魔劍，誓死毀滅武林，魔劍一揮，使得整個神州生靈塗炭，此時默默守護人界的「六道仙人」，決心召集所有的武林高手討伐，將魔劍困於異域空間，抑制世界魔王－弒魔劍。如成功擊敗世界魔王－弒魔劍且在全服排行最高的前20名大俠，還可以獲得珍稀好禮回饋。

全新吃雞玩法 嘗鮮體驗

新增更具挑戰性的競技「吃雞」模式，在最終倖存者30人戰場的外圍會產生毒圈，使得對戰的範圍逐漸縮小。(圖/中華網龍提供)

本次新增更具挑戰性的競技「吃雞」模式，在最終倖存者30人戰場的外圍會產生毒圈，並步步往內場逼近，使得對戰的範圍逐漸縮小。玩家可透過點擊場景上的「雞」來獲得額外BUFF效果，迅速擊敗敵人、贏得勝利。全新鬥智鬥勇的30人戰場，等你來挑戰！

老玩家回饋最高可享10萬金葉獎勵

老玩家回饋最高可享10萬金葉獎勵，趕緊號召當年並肩作戰的親朋好友，重返江湖，爭霸武林！(圖/中華網龍提供)

感謝大俠們多年來的支持與相伴，官方即日起推出老玩家回歸活動，只要達到指定條件，就有機會獲得最高10萬金葉獎勵。同時也開放申請遊戲帳號及預先創角，凡參加創角的玩家即可領取+12神兵，滿指定等級還可以帶走豐富虛寶好禮，趕緊號召當年並肩作戰的親朋好友，重返江湖，爭霸武林！

(科技)