「盛世壁藏」展出期間開放參觀民眾穿唐服，體驗唐代的流行時尚風格。（興大提供／林欣儀台中傳真）

身在台灣也能欣賞唐代千年壁畫！國立中興大學與陝西省文物交流協會等單位攜手，即日起在校內藝術中心舉辦「盛世壁藏～唐代壁畫文化特展‧首部曲」，展出近50件唐代壁畫等大陸國寶級典藏，校方同時舉辦「大唐尋寶記」活動，盼以寓教於樂方式帶領學生學歷史。

這場展覽從唐代的國都「長安」帶入，展區分為長安、風尚、融匯與重現4個單元，有系統的呈現唐代仕女時尚風格、男性活動樂趣及皇家威儀、東西方生活交會等層面，還透過高畫質攝影輸出的方式，展現以章懷太子、懿德太子、永泰公主墓穴為主的珍貴壁畫，吸引許多師生觀賞。

主辦單位指出，唐代墓室宛如現代的照片一般，完整且真實的呈現出當時文化與生活，內容包括長安色彩繽紛的服裝、化妝與休閒活動等，畫中也常出現唐代人穿胡服、畫胡妝及欣賞外來樂舞，顯見他們相當喜愛「舶來品」；展區最後單元則是以考古的角度，介紹唐代墓室結構、壁畫製作與揭取過程。

校方強調，唐代是古代壁畫藝術發展的鼎盛時期，這次來台展出的壁畫從20世紀中開始、陸續在陝西被發現，其中墓室壁畫更以西安為中心，是唐代皇室、貴戚的墓葬集中區，其數量、高等級與時代序列完整，在世界上堪稱絕無僅有；配合展覽，校內也舉辦文化講座、展場故事解謎等活動，展期從即日起持續至11月30日。

(中時 )