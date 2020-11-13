台中世貿「秋季2020台中國際旅展」13日登場。（馮惠宜攝）

台中世貿「秋季2020台中國際旅展」13日登場，有別於往年旅行社紛紛推出國外主題旅遊，今年在新冠肺炎疫情衝擊下，業者轉單台灣，推出主題式旅遊，包括：小琉球、金門、馬祖、綠島、蘭嶼等超夯行程；另飯店旅宿業者搶寒、尾牙聚餐商機推出最低4.8折起餐券以及2.7折起的住宿券，也都比往年還要優惠。

11月13至16日就到台中世貿「秋季2020台中國際旅展」，主辦單位坦承，今年受新冠肺炎疫情影響，參展廠商少了三分之一，尤其主打國外旅遊的旅行社缺席最多，場內唯一有日本崗山觀光協會進駐，業者認為這時後進行宣傳更具意義，還請來雞排妹及旅遊部落客介紹當地風土民情；另也有旅行社推出買國內送國外的優惠，以及低於行情的國外旅遊早鳥價，甚至是先送扣價券，都是希望和消費者保持互動，待國境解封，可以搶得先機。

看準即將到來的年終尾牙聚餐的需求，現場也設置「五星級餐券推廣區」，台中市20多家五星級飯店及餐廳：包括台中林酒店、長榮桂冠、金典、裕元、新天地餐飲、日光溫泉、清新溫泉、印月餐飲、法月餐飲、真月餐飲、山鯨餐飲、水相餐飲、紅巢燒肉、麻葉餐飲等都打出超低破盤價搶攻尾牙與年終團聚餐飲商機。

(中時 )