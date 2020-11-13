政府積極於老商圈翻新，台北最後一塊拼圖士林、北投區成為近年發展核心區域，西區軸線有望翻轉。隨著更新進度推展，台北市政府推動下，士林各項重大建設逐步到位，進而帶動各大建商布局北投區土地，包含知名建商華固、國泰、長虹、遠雄、新潤等前來搶地，今年(截至10月止)出現6筆交易，累計總金額110億元，比去年一整年成長120%，華固建設從去年加碼投資北投士林科技園區，總計已購入2千多坪土地，總金額達41億元，建商插旗開發辦公、廠辦比例提高，台北科技廊帶逐漸成型。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，台北市可開發素地難求，而在北市府積極推動士林再生計畫下，士林北投區域將有台北藝術中心、台北科學藝術園區、捷運環狀線北環段、捷運士林站TOD案、劍潭站TOD案、士林北投科技園區、T16~18智慧健康園區等重大建設，加上民間自辦士林紙廠開發、新光紡織廠舊址開發、陽明戲院重建等大型開發，使得近二年此區已受建商高度關注，且辦公、廠辦開發比例提高，像是華固、長虹、興利開發等預計在士林科技園區興建辦公大樓。

以士林商圈來說，區域內較少有純商辦空間，租金行情而言，以劍潭站旁東西向劍潭路以南、承德路四段區域，中古商辦租金行情約落於1,550至1,850(元/坪/月)區間；而劍潭路以北區域，新建的商辦，預計行情會落於2,000(元/坪/月)上下；而廠辦的部分因容積與土地成本相對較低等因素，預計新建完工後，未來租金會落於1,400至1,700(元/坪/月)區間。另外，北投士林科技園區目前興建建案包含中鼎集團第二總部大樓及華固創富中心，此區預期引入科技、生醫產業等相關事業體進駐使用，推估未來廠辦的租金行情將會落在1,100至1,500(元/坪/月)區間。

總經理柯宏安表示，北市辦公供不應求，傳統市中心商圈新增供給仍主要仰賴都市更新及地上權案，供給量仍相當有限；隨著產業的轉型與擴張，在辦公需求無法滿足狀況下，企業勢必沿著捷運線，自傳統市中心商圈往非傳統市中心商圈延伸，以大眾運輸樞紐和車站為核心的TOD推動就會是重要的發展趨勢，除士林捷運站首座TOD案，規劃旅館、辦公、商場的複合式大樓，信義全球資產受台北捷運公司委託擔任捷運劍潭站TOD開發大樓先期規劃，未來也預計興建頂級辦公結合商場的複合式大樓。在企業總部搬遷需求旺盛下，士林北投的商用不動產將有望成大型企業搶進駐之地。

(時報資訊)