華紙(1905)今日召開法說會，受國際漿價低迷、調節庫存、歲修時間較長影響，2020年第三季營運轉虧、每股虧損0.13元，累計前三季每股虧損0.2元。展望後市，疫情使傳統旺季需求增添不確定性，華紙持續審慎保守看待，並積極轉型發展特殊材料領域因應。

華紙第三季合併營收44.93億元，季減0.15％、年減8.7％，續處7年半低點。毛利率4.14％，低於第二季8％、優於去年同期3.97％。惟營益率負4.64％，低於第二季及去年同期。歸屬稅後虧損1.33億元、每股虧損0.13元，較第二季轉虧、較去年同期虧損擴大2成。

累計華紙前三季合併營收135.5億元、年減13.46％，為近8年同期低點。毛利率5.84％、營益率負2.77％，分創近6年、近7年同期低點。歸屬母公司稅後虧損2.14億元、每股虧損0.2元，為近7年同期低點。

華紙發言人陳瑞和表示，新冠肺炎疫情衝擊使在家工作趨勢顯現，影響市場對紙張需求，需求疲弱使全球漿價持續低迷，第三季短纖漿價每噸仍低於500美元，過往從未低迷這麼久，長纖漿價則強於短纖。

基於漿價低迷，華紙今年第三季拉長歲修時間，同步展開原訂明年度進行的歲修計畫，致使本業營運虧損加劇。展望本季，時序進入傳統旺季，目前短纖漿價已較第三季小漲15～20美元，預期整體漿價可望有所好轉，華紙目前已經全產能開出。

不過，陳瑞和指出，全球各國疫情再起，使市場需求復甦再添不確定性，且近期市場再度面臨缺櫃運輸狀況，後續尚待觀察。華紙除留意情勢變化調節產線，同時積極轉型、朝特殊纖維材料領域發展，以開拓終端產品附加價值，投入以價值鏈為主的營運模式。

華紙董事會10月通過斥資20億元購入桃園市觀音工業區土地及廠房，規畫為非塑材料終端產品研發生產基地及倉儲轉運中心，強化對客戶服務優勢。預計明年3月點收，因應需求進行產線調整，搶攻非塑工業包材市場需求。

華紙亦同步強化再生能源應用，於高雄久堂廠屋頂建置太陽能板1900瓩，預計在年中併網發電後、每年發電量可達262萬度，可供748戶家庭一年用電，年減碳量達1400噸，相當於3.8座大安森林公園一年吸收量。

花蓮廠則預計明年設置完成生質能綠電，於下半年啟用，達到資源循環、節能創能效果，並規畫同步興建新廠房，利用製漿優勢生產全循環終端產品，以循環經濟為發展核心升級轉型，提升營運動能。

(時報資訊)