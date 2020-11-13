日前是一年一度的雙11日，各大網購平台都釋出多種折扣，企圖讓消費者掏出錢包，藝人伊能靜就在微博分享這一波戰利品，她今年光靠著雙11購物節就購入900件商品，也因此登上微博熱搜，立刻引發網友議論。

伊能靜日前在微博分享11購物節的戰利品，她透露雙11單日就購入397件商品，而11/1-11/3連三天總計買了500多件，因此總計大约購入900件商品，其中最貴的是萬元面霜，最便宜的是加購會員試用品，甚至買到倒數一分鐘仍不肯罷休，失心瘋般的購物慾望讓網友全傻了眼，還因此登上微博熱搜排行榜。

伊能靜微博全文。（圖／微博）

對此，老公秦昊也對伊能靜誇張的購物行徑做出回應，他先是標註伊能靜熱搜的關鍵字，接著透露這兩天拍戲時，右眼眼皮狂跳，還擔心可能有什麼事會發生，如今終於水落石出，不過他並未此斥責老婆，反而是隔空喊話「我有幾件呢？」

秦昊微博全文。（圖／秦昊微博）

對此網友紛紛留言：「不是過雙十一吧，只是單純的有錢」、「感覺你一天都在刷淘寶，馬雲會感謝你」、「原來有錢人的生活是這樣的，一個人能養活三個快遞員吧」。

(中時新聞網)