作為Startup Autobahn新創計劃的一部分，利用區塊鏈技術提供供應鏈透明化的荷蘭新創企業Circularise近期與保時捷（Porsche）及科思創（Covestro）、北歐化工（Borealis）和道默化工（Domo Chemicals）攜手合作，實現塑料在區塊鏈上的可追溯性，並確保永續材料能在保時捷車款中使用。透過材料數位化的過程，Circularise能夠在整個供應鏈中，建立一條可持續追蹤材料和碳足跡及水資源節約等其他永續評指標的數位化線程。

從供應鏈中掌握各方訊息向來是個挑戰，不僅因供應鏈本身複雜與其中涉及的供應商眾多，同時在信任、隱私和機密等層面上存有隱憂。這就是為什麼區塊鏈所具備的透明性能夠解決供應鏈中的資訊透明度的問題。Circularise創辦人Mesbah Sabur表示， 我們認為資訊透明度不應犧牲合規性和機密性。這就是我們開發此技術並申請專利的原因；因為這項技術可以在公有區塊鏈上發佈經過驗證的資料內容，並且不會洩漏任何敏感數據。雖然這些原始數據在B2B企業的設定中非常有價值，但消費者需要更加精簡和更具互動式的版本。

雖然保時捷已擁有許多供應商為其提供汽車零組件，但這並沒有影響保時捷持續尋找其他有關汽車材料的相關訊息。保時捷創新研究專案負責人Antoon Versteeg表示，我們需要更了解產品中所使用的零件和材料，包含供應鏈中的生產過程資訊，可回收成分之聲明等。在Circularise的支持以及他們合作夥伴的協助下，我們能夠追蹤從原材料到最後一輛汽車所使用的各種特殊塑料。

該專案包含許多可以為汽車產業提供永續性生產材料的供應商，才能使這項計畫得已實現。每一批材料都在區塊鏈上進行了數位化處理，編寫俗稱的「數位分身」。每個數位分身夾帶各批次材料的相關資訊，例如環境足跡和產品生命週期資料等。該數位化線程協助此專案中各合作夥伴之間對於資訊的透明化，從而改善整體供應鏈的運作。

這項區塊鏈技術同時也替材料製造商提供了極大的優勢。道默全球產品管理總監Thomas Nuyts表示，作為生產永續聚醯胺的領導製造商，唯有使供應鏈更加透明才能使道默獲利。藉由持續追蹤材料，公司將於汽車產業面對永續這方面的挑戰邁出一大步。除了現階段提供回收解決方案，我們旨在擴大此循環，並為產品尋求新的原材料，以滿足現在和未來的移動需求。

但是，企業本身無法單純地創造出數位分身，首先這批材料需由獨立的第三方單位審核，以驗證材料和相關聲明的真實性。北歐化工聚烯烴策略和業務開發副總裁Christopher McArdle解釋，驗證相當重要，即使在含有區塊鏈技術的供應鏈系統中，我們也需要完全獨立的第三方人員進行審查。這就是我們如何獲得所有價值鏈上成員的信任。幾年後，當這些系統被更大規模地使用後，一切作業將被標準化。目前該計畫仍在初期階段。第三方審核人員和相關認證將確保不會有「漂綠」的行為存在。但我們確實該加快步伐，朝向更加循環的方向前進。

一旦將材料進行數位化，供應鏈上的各方單位就會即時更新其數位分身，模擬實體供應鏈並反映出產品生命週期中的製造過程。透過Circularise的「智慧提問技術（Smart Questioning）」，可以在保護個人身份和業務關係等隱私資訊時，同時保護機密資訊。

科思創聚碳酸酯永續與數位化策略負責人Burkhard Zimmermann表示，對我們而言，在分享資訊的同時保有高透明度和保持機密性相當重要。例如材料成份等極具競爭優勢的數據，我們絕不公開分享。在此，Circularise協助我們維護資料的機密性，僅揭露從原材料生產商至回收商所需的訊息並把他們串聯起來，藉此我們便能達成閉環。

此種方式不僅可以幫助汽車製造商為下一代汽車做出更好的決策，同時也支持報廢回收方法，還可以幫助終端消費者更加了解所購入的汽車及其來源，從而使他們能夠做出更永續性的選擇，最終減少整個價值鏈對環境的影響。

(工商 )