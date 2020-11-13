羅文裕客家情歌〈你的名字像一首詩〉邀來金曲歌后彭佳慧合唱，並且一同拍攝MV，與羅文裕獻出難得的共舞橋段，被設定跳稍有難度的國標舞蹈，MV一釋出，被譽為客家界的《La La Land》（奧斯卡電影：越來越愛你），彭佳慧聽聞幽默說：「La La Land？我們是『拉拉鍊』吧？！」自謙是「肢體障礙」，希望大家不要棄嫌；事實上，MV拍攝前一個月，兩人就緊鑼密鼓苦練舞技，九月中開始進行為期40天的練舞，每週1、2次，由知名的「IM國際百老匯」 施璦俐（Alisha S.）老師親切授課。

MV採用一鏡到底手法，拍攝當天，為求畫面到位、搶光線、運鏡，連攝影師走位也一再彩排，務求舞步跟表情完美。為此，歌王歌后事前密集上了6堂課，彭佳慧總在一練舞完就趕去接小孩，練到正式拍攝的前一週時，小孩都學會了，會在家跟Julia跳，兩人都很擔心沒法把舞練好，尤其是彭佳慧，她一直虧自己是「肢體障礙」很沒信心，但沒想到到了要驗收成果的時候，彭佳慧突然開竅，舞步突飛猛進，大家反虧羅文裕要加油了。

MV拍攝時，兩人不斷重複跳了7、8個小時，最後雖然累了、腳都不是自己的，但還是堅持到底，非常敬業，彭佳慧還幻想自己是小時候看的電影《熱舞十七》的女主角，讓跳舞魂上身！兩人因十分專注，最後共拍了近30次卻都未察覺，導演挑選final take時，並非使用最完美舞步的版本，但選了兩人最自然、可愛、又享受在音樂氛圍裡的畫面，殺青後兩人都說最想做的事是把鞋子脫掉，趕快去做腳底按摩。

羅文裕（右）與彭佳慧在MV裡共舞。（大賞門文化提供）

(中時 )