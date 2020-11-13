埔里警分局長方秋梅（右）表示，常見高齡者駕駛電動車，駛入一般道路，但過程間皆未遵守交通規則，更常發生與機車爭道的違規行為，因此決定發放1000件的「人車兩用反光背心」。（埔里警分局提供／黃立杰南投傳真）

有鑑於南投縣內人口逐步高齡化，在道路上常見長者駕駛「電動代步車」，但代步車的車體防護不足，成為交通安全的隱憂。埔里警分局與恆吉宮媽祖廟協力製作1000件的「人車兩用反光背心」，背心可套用在電動車椅背，於13日上午在分局前廣場發放，希望守護長輩行車安全。

埔里警分局長方秋梅表示，在鎮上道路常見65歲以上銀髮族駕駛電動車代步，但電動車不如車子有鐵皮保護安全，常見高齡者駕駛電動車上街買菜、到托兒所接送孫子，或駛入一般道路，但過程間皆未遵守交通規則，更常發生與機車爭道的違規行為，因此決定發放1000件的「人車兩用反光背心」。

本次背心的領取方式係採用登記制，只要家中長者有使用代步車，且需要反光背心者即可向埔里警分局索取；另外埔里警分局亦透過交通安全宣導活動的機會，深入各里發放，讓長者們在外出時，可以將反光背心穿戴於身上或是代步車上，提高能見度增加行車安全。

此外方秋梅指出，「電動代步車」僅是「行人」活動的輔助器材，民眾在移動時仍應遵守「道路交通安全規則」的相關規定。並呼籲長者在夜間或凌晨外出時，務必穿著亮色系的衣物，以提高自身安全。

(中時 )