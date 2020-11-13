LIVE/ 反關台挺中天 戶外開講南投站

行政院發言人丁怡銘指控「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」，事後遭店家秀出「零檢出」證明打臉；丁緊急道歉並向業者訂100碗牛肉麵致意，卻出現行政院統編遭批「怡銘點餐，全民買單」，引發全民公憤。對此，行政院長蘇貞昌緩頰「年輕人知過能改善莫大焉」，媒體人王又正則痛批，當初「柚子事件」自己馬上更正仍被罰100萬，若按蘇的標準，自己比丁更年輕、更帥，蘇理當原諒自己不要再繼續追殺才對。

王又正在《中天新聞台》政論節目〈大新聞大爆卦〉戶外開講表示，丁怡銘犯錯蘇貞昌力挺說：「發言人是很辛苦的工作，他做得很好，年輕人也像任何人一樣也會犯錯，知過能改善莫大焉。」那自己採訪新聞時，因現場狀況一時口誤將「200萬斤文旦全丟曾文溪」講成「200萬噸文旦全丟曾文溪」，大概30秒內就改了，那蘇是不是也該比照辦理原諒他？畢竟自己跟丁一樣有才華，還更年輕、更帥，「所以蘇貞昌不要再追殺我了！」

王又正痛批，自己跑新聞生涯共接觸過史亞平、蘇俊賓、江啟臣等6個行政院發言人，卻從來沒看過像丁怡銘這樣的發言人。王指出，身為行政院發言人有兩個很重要的工作，第一個是幫政策背書，第二個是幫錯誤的政策化妝，但丁每次現身卻連個基本的「樣子」都沒有，不是穿粉藍色、粉紅色、棗紅色西裝，就是頭髮弄得「刺刺的」，是很帥、很年輕沒錯，但「位子不對」，一點都不莊重。王強調，自己每次都會穿深色西裝、白色襯衫，頭髮也會梳整齊，這才是得體的表現；時任新聞局長的姚文智也都很莊重，丁的儀表對照行為，一點都不難理解。

不僅如此，王又正更坦言，從這件事可以看出，對於民進黨政府而言，搞政治鬥爭遠比人民還重要——你們的生計是你家的事，我要打柯文哲才是當務之急。可見這個政府成天不是吃相難看，就是不斷在做「自己打臉自己」的事，形成強烈諷刺。

(中時新聞網)