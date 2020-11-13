行政院發言人丁怡銘昨天直指某家使用進口美國萊牛的牛肉麵店獲得牛肉麵節冠軍，但店方隨即出示使用的牛肉並無檢出萊克多巴胺，對此，農委會主委陳吉仲表示，只有美國在飼料添加萊克多巴胺，而在牛肉或豬肉上萊劑的半衰期代謝速度很快，24小時內就代謝8成，「但美國牛肉大部份使用萊克多巴胺」。

行政院昨天早上指出獲頒牛肉麵節冠軍的牛肉麵店使用美國萊牛，但店家在下午出示證明，肉中並未檢出萊克多巴胺。

陳吉仲指出，2012年總統馬英九開放美國牛肉進口，當時就是針對含萊克多巴胺的美國牛肉進口，只有美國用飼料飼養肉牛、添加萊劑是實際的生產情況，但萊劑在牛肉或是豬肉的半衰期代謝速度很快，24小時內就代謝8成，一般農民在屠宰前兩天會停止使用萊劑，檢測要符合安全容許量，「美國牛肉大部分都是使用萊克多巴胺」。

至於台北市長柯文哲要求應標示萊劑與否，陳吉仲指出，豬肉到台灣十幾個國家中，最後會有萊劑的就是從美國來，只要標示產地來源國，已讓消費者有具體保證。

(中時 )