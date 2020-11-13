內政部近期公布第二季全國及各縣市房價負擔能力統計成果，依統計標準房貸負擔率在30％以下才屬於合理負擔，但全國房貸負擔率34.64％超出合理範圍，不過仍有縣市的房貸負擔較低，據統計，房貸負擔最輕鬆在嘉義市，房貸負擔率僅19.53％，其次為嘉義縣21.50％。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，嘉義市家戶均所得不低，去年甚至破百萬，但房價相對親民，房價約為台北市的七分之一，故貸款購屋的壓力相對輕鬆。

房價薪資同步升，新竹市入榜房貸輕鬆區房貸負擔率計算方式，是以貸款成數七成、二十年期本利均等攤還方式，計算每月應償還之本利，並以每月應繳本利除以中位數家戶每月可支配所得，房貸負擔率小於30％表示合理負擔，超過代表負擔能力偏低。依據內政部資料，最低的五個縣市依序為嘉義市19.53％、嘉義縣21.50％、屏東縣22.27％、基隆市22.94％、新竹市27.05％，其中新竹市近幾年因為竹科帶動，房價一路走高，卻意外擠進前五大房貸輕鬆區。 郎美囡表示，房貸負擔率較低、可合理負擔的區域，通常是房價相對低的地區，如嘉義縣市、屏東縣以及基隆市，購屋人貸款買房的壓力小，但房貸負擔率也跟該縣市的家戶所得水平有很大的關係，新竹市房價雖然因竹科連年拉升，但新竹市的家戶所得是全台前三高的縣市，故房價負擔能力也較強。

低薪高房價，買房難合理住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，買房不易為結構性問題，不僅是房價，也和所得息息相關，近年平均薪資漲幅有限的困境遲遲未能突破，以至於許多區域買房，需要花超過家庭月收入3成的金額來繳付房貸，因此提醒有意購屋的買方，仍要注意財務狀況，同時由於低價區往往銀行貸款成數不佳，下手前也最好能預先評估。

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