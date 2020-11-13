民進黨政府透過NCC干預新聞自由，中天新聞台換照案目前未果。退休教師直說，民進黨號稱是民主的政府，對於媒體人事與內容卻一再干預，「言論不一樣的就要關」，擔心社會與政治恐走向威權獨裁，並反問：「你做得好，怎麼會怕媒體監督？」

中天新聞換照審查進入倒數時刻，近日再爆NCC更改評分標準爭議，近來引發學界及各方人士聲援，而中天新聞員工面對日益升高的關台危機，員工代表今(13)日赴總統府，遞交給總統蔡英文的陳情信。

退休國文教師譚家化說：「一個自詡民主進步的政黨主政，卻千方百計扼殺言論自由，豈不貽笑國際，自打嘴吧？」

譚家化提到，媒體的天職是制衡政府，議論時事。在戒嚴時期，我國不只有《公論報》，還有吳三連創辦的《自立晚報》與雷震的《自由中國雜誌》，均慷慨陳辭，議論國政，播下台灣民主發展的種子。如今NCC沒有法律依據，過度干預新聞自由，擴大監管頻道的權利，作為政府的打手，企圖消滅政府之外的另一種聲音，使台灣成為專制國家。

白姓退休高中教師則表示，自己支持中天新聞台，更認為言論不能一言堂，社會上本來就要有制衡的聲音，「批評你，報導你不高興的新聞，就要裁罰媒體，太過分！」

白姓教師說，在言論自由基本價值下，「本來就是什麼都可以表達」，但民進黨政府不只沒有雅量檢討自己執政缺失，中天新聞台更有大批員工，「政府執政沒有考慮到老百姓生活，還把人家飯碗敲破，你有飯吃，也要給別人飯吃，從沒看過敲破民眾飯碗的政府！」

王姓退休教師認為，本次美國總統大選，兩大電視台CNN與FOX都有各自的立場，美國政府也沒有干預，但民進黨號稱是民主的政府，卻因為中天新聞台的言論立場不一樣就要關門，顯見民進黨政府已經不是不民主，根本是走向威權獨裁。

王姓退休教師提到，中天新聞台的收視率不錯，代表很多觀眾的心聲，民進黨卻執意透過NCC來裁罰，讓言論趨向一言堂，甚至洗腦年輕人，「你做得好，怎麼會怕媒體監督？」

(旺報 )