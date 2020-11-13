超狂部落客！大陸時事評論部落客「獸爺」昨(12日)中午12時55分在微信公眾號「獸樓處」發文，質疑被視為生技製藥界新星的君實生物隱瞞抗癌藥物對肝腎傷害、研發團隊素質不足、公司負責人不具相關背景，發文後至今上午，該公司股價累計重挫最多逾15%、市值蒸發約10.81億人民幣(約47.25億台幣)，連上海證交所也發函要求君實交出實驗數據。

該公眾號標榜「爺是老獸醫，專治吹牛逼」，訴求戳破各種謊言，昨中午12時55分以《江湖就是人情世故》為題，先引用《人民日報》2011年對於兩院(中國科學院、中國工程院)院士評選不公平，逐步切入主題，指出君實生物公司負責人父子分別是基金經理助理、酒商，能治療黑色素瘤晚期的PD-1利用與藥品評審委員丁健關係，只用不到1年就審批通過，卻隱瞞不良反應發生率97.7%數據，也沒有完成肝、腎損害患者試驗。

此外，該文還稱君實3月投入新冠病毒抗體藥JS016，臨床實驗都沒開始就得到美國藥廠禮來(Eli Lily and Company)入股，而禮來在美用到JS016臨床研究已被叫停，但在大陸從宣布合作到進入臨床實驗階段卻只用78天。

獸爺還不無諷刺寫到：「君實的團隊是一個大專生多過博士，一大半都是本科畢業(註：相當於臺灣4年制大學畢業)的團隊，而領導這支團隊和這家公司的，是一對沒有任何生物學科背景的父子，但兩人不僅能把一種科學家緊密的團結在周圍，還能開全球先河，把默沙東(MSD，即默克藥廠)、安進(Amgen)一眾巨頭甩在身後，研發能力確實強悍。」

他在結語再度引用《人民日報》2011年所寫：「一些企業高管順風順水地當上了院士，風光於政、學、商諸界」，並稱９年後這句話仍不過時。

該文發出後君實生物上海股價由昨日高點79.91人民幣下滑到76.23，收盤後上交所火速發出問詢函要求君實就媒體報導做說明，並提出實驗數據，今日早盤君實股價繼續崩跌，最低剩67.5人民幣，相當於該文出現後跌幅15.52%，成為大陸股民這2天最大熱議話題。

君實生物2012年12月於上海成立，目前有蘇州、舊金山、馬里蘭州等3個研發中心，產品包括癌症免疫治療、代謝類疾病、炎症、免疫系統疾病、神經系統領域等，7月15日在陸科創版掛牌首日股價達220.4人民幣，但由於該公司僅有研發能力而無生產製造能力，至今尚未實現盈利，4個月來股價大幅下滑，這篇部落客發文又為其雪上加霜。

至下午3時止，君實跌幅已經收斂，但今日仍達6.22%，與昨日最高點相較跌幅仍是雙位數的10.81，暫報每股71.27人民幣。

(中時新聞網)