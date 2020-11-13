2020台灣國產精品咖啡主題展有22家咖啡業者參展，均為今年台灣國產精品咖啡豆評鑑的優質咖啡農及莊園。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市政府主辦2020台灣國產精品咖啡主題展，13日起至16日於台北南港展覽館4樓M120隆重登場，22家參與今年台灣國產精品咖啡豆評鑑的優質咖啡農及莊園報名參展，現場邀請8位咖啡職人介紹台灣咖啡，並舉辦16場次的咖啡品評活動。明日將於1樓J-518茶藝館，頒獎表揚今年咖啡豆評鑑優秀的參賽者。

農業局表示，2020台灣國產精品咖啡豆評鑑，全國計有67支樣品報名參賽，各參賽豆均維持高水準表現，競爭非常激烈，最後評選出特等獎1名、頭等獎4名、金質獎6名及銀質獎9名。其中特等獎咖啡豆於首屆台灣國產精品咖啡豆評鑑媒合會上，破全國競標最高價，每公斤達1萬8500元，顯示台灣國產精品咖啡品質，已獲得國內咖啡業者肯定。

農業局指出，為期4天的咖啡展中，邀請咖啡職人現場介紹台灣咖啡，讓大家更深入認識台灣咖啡，同時搭配咖啡品評活動，讓參展民眾品嚐不同風味的咖啡。此外，現場有消費滿千抽好禮的活動，只要在22家參展咖啡業者消費累計滿千元，就可以參與轉轉樂活動，有機會獲得精品咖啡豆及濾掛咖啡包，歡迎民眾一起來體驗台灣咖啡文化新魅力。

今日活動現場，農業局作物生產科技正魏慧珍、行政院農業委員會副主委陳駿季、農糧署副署長姚志旺、農糧署北區分署長王安石、茶業改良場長蘇宗振、農業試驗所嘉義分所長陳甘澍、中華民國農訓協會秘書長王志文、台中市農會總幹事林育葦等多位代表，皆到場支持。

(中時 )