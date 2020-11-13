全球車用零件供應大廠Continental在周四任命的新任執行長，49歲的賽澤(Nikolai Setzer)將接替在位十餘年的Degenhart成為集團新主管。

賽澤為集團公認的接班人，其將整個職業生涯貢獻在汽車零件供應，在2009年擔任集團自用客車輪胎業務主管，躋身董事會，隨後負責整個輪胎業務；2019年再接任新成立的汽車業務委員會發言人，該新的委員會旨在推動集團新業務以及核心業務的轉型。塞澤在接任執行長後，將加快公司重整。

前任的Degenhart是在11年前被股東指派為集團執行長，拯救該集團的財務危機，在很短的時間內於2012年讓Continental重返DAX指數成分股，讓Continental股價在200歐元見頂。集團目前股價約106歐元，還有很多努力空間。

前執行長一直推動朝向電動移動的轉型，但是過去數年的汽車工業危機，讓集團一直調整財測；另外將動力和傳動系統子公司Vitesco剝離和分拆上市的計畫一直推延；與歐司朗的合資計畫也宣告失敗。

賽澤在集團艱困之際接任主管，集團重組導致費用增加，工廠關閉、人事裁減等問題接踵而來。Continental預計今年將錄得連續第二年的虧損，去年因購入的組件出現高折舊，而出現近十年最差的業績表現。

(時報資訊)