當地時間周四，美股四大指數收黑，台股一度難躲拉回整理格局。儘管今日台股開漲0.02點，報13221.8點，盤中屢次翻黑，最低下探至13170.12點，一度丟失5日線，所幸傳產、金融股趕來救火，權王台積電(2330)發揮穩盤力道，加權指數重返漲勢，終場上漲51.55點或0.39%，收13273.33點，站上今日最高點，亦改寫歷史收盤新高，成交量1796.71億元。本周上漲299.8點或2.31%，周線連2紅。

今日外資(不含外資自營商)買超52.1399億元，投信賣超9.0549億元，自營商賣超0.2384億元，三大法人買超42.84億元。其中，外資連3日買超，累計262.06億元，本周來累計買超441.9億元，本月來累計買超969.1億元。

今日集中市場漲多跌少，造紙股收漲2.39%，稱霸大盤，觀光股收漲1.16%、汽車股收漲1.06%、食品股收漲0.95%、半導體收漲0.8%，位列漲幅第二至第五名；百貨股收跌0.38%，跌幅最深；塑膠股收跌0.32%，僅次百貨股。觀察權值股，台積電(2330)高低震盪劇烈，終場小漲0.87%、收462元；股王大立光(3008)終場小漲0.9%、收3360元；鴻海(2317)終場下跌0.61%、收81.4元；聯發科(2454)終場小漲0.3%、收675元；富邦金(2881)、兆豐金(2886)也收紅。

業績光明燈高掛，個股「績」昂。永豐餘(1907)受惠於第三季、前三季財報靚，盤中觸及漲停價22.7元，登上逾20年半新高價，終場勁揚8.23%，收22.35元。漢唐(2404)前三季賺逾1.5個股本，終場上漲3.7%，收210元。長榮(2603)第三季獲利逾80億元，單季抵過去三年獲利總和，終場上漲3.08%，收20.1元。陽明(2609)第三季獲利27.37億元，終結連六季虧損，股價撥雲見日，終場上漲1.21%，收12.5元。另值得關注的是，比特幣再攻高，衝破1.6萬美元大關，挖礦概念股上演慶祝行情，板卡廠麗臺(2465)盤中觸及漲停價18.8元，終場大漲9.06%，收18.65元，其餘如映泰(2399)、承啟(2425)、技嘉(2376)、微星(2377)及華擎(3515)同步收漲。電器電纜股中的大亞(1609)及宏泰(1612)表現亦不俗，分別收漲3.48%及2.68%。

台股擁三利多、行情火熱，今日改寫歷史收盤新高，11月以來法人也很買單，已回補千億。5日RSI為78.18，10日RSI為70.75；9日K值為90.03，9日D值為84.02；20日乖離率為2.77。展望後市，日盛投顧認為，那斯達克指數短線技術型態上相對道瓊指數弱，因此短線布局不宜過度集中在科技股，可留意塑化、造紙、金融、PCB等類股。

(時報資訊)