新北市警察局2日至13日配合警政署執行「全國同步掃黑專案行動」，檢肅天道盟、竹聯幫及其他幫派組合分子首惡5人、成員18人。（新北市刑大提供）

另查扣改造槍械6枝、十字弓1把、子彈79顆、1萬5042.63公克毒品。（新北市刑大提供）

另查扣改造槍械6枝、十字弓1把、子彈79顆、1萬5042.63公克毒品。（新北市刑大提供）

另查扣改造槍械6枝、十字弓1把、子彈79顆、1萬5042.63公克毒品。（新北市刑大提供）

新北市警察局2日至13日配合警政署執行「全國同步掃黑專案行動」，檢肅天道盟、竹聯幫及其他幫派組合分子首惡5人、成員18人，另查扣改造槍械6枝、十字弓1把、子彈79顆、1萬5042.63公克毒品。

新北市警察局於此波掃黑行動期間，鎖定轄內幫派組合成員、經常滋事特定對象等，深入蒐證報請新北、臺北地檢署指揮偵辦。其中，鎖定天道盟趙姓主嫌為首之犯罪集團，於鶯歌區成立人頭公司，帶領旗下成員暴力恐嚇建商，並以幫派分子自恃，指派小弟圍堵妨礙工程正常作業等不法手段，致使施工作業停擺而須屈服繳交保護費。

經新北市刑大蒐證完，於日前將該犯罪組織首惡及成員共6人檢肅到案，全案依法移請臺灣新北地檢署偵辦。

另外，蘆洲警分局檢肅統促黨李姓男子，涉嫌受託處理債務糾紛，指揮成員將被害人帶往偏僻處所，強逼簽立本票、拍裸照威脅等，警方將李嫌等5人依涉犯毀損、強制、恐嚇等罪名檢肅到案。

新北市刑大檢肅竹聯幫幹部趙嫌等3人詐欺集團、非註記幫派分子王嫌等5人暴力滋事集團，樹林警分局查獲非註記幫派分子杜嫌等4人暴力滋事集團等案件，給予黑道幫派迎頭痛擊，並充分展現警方打擊不法暴力之決心。

新北市警察局表示，局長陳檡文上任以來，要求各分局發生聚眾鬥毆案件均應逐案列管，比對分析易滋事分子，具幫派身分之涉案人以治平專案檢肅到案。

「全國同步掃黑行動」專案檢肅到案目標「杜姓主嫌」及「王姓主嫌」等2案，均為成效之展現，貫徹「幫派零容忍」堅定立場，持續以專業、效率、鍥而不捨的精神迎頭痛擊存有僥倖之幫派分子，清剿幫派所依附或寄生的不法行業，運用「第三方警政」策略，斷絕賴以生存之各項金流，瓦解危害治安幫派組合，以達到民眾安居樂業之目標。

(中時 )