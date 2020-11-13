為保護第一線救護人員防疫更安全，台灣緊急救護醫療指導醫師學會結合台灣獅子會、國際獅子會300C3區、18度C文化基金會共同捐贈1萬個高效能過濾器（HEPA）給消防署，提供各縣市消防機關防疫工作使用，以避免在救護現場與送醫途中執行呼吸道處置時，因氣溶膠污染遭受感染；更藉此保障第一線救護人員健康，強化感染管制第一道安全防護網。

今日的捐贈儀式假台灣緊急救護醫療指導醫師學會109年年會活動舉行，意義非凡，儀式簡單隆重，與會人員包括學會鍾侑庭理事長、財團法人台灣獅子會基金會王銓榮董事長、國際獅子會300C3區總監暨分會陳麗蘭協調長、財團法人18度C文化基金會茆晉祥董事長、消防署代表及學會所有指導醫師。

台灣緊急救護醫療指導醫師學會結合台灣獅子會、國際獅子會300C3區、18度C文化基金會共同捐贈1萬個高效能過濾器（HEPA）給消防署。（消防署提供）

消防署特別致贈感謝狀，感謝指導醫師學會長期對消防機關的指導與協助，也謝謝捐贈的基金會用實際行動力挺第一線防疫消防人員。消防署表示，政府力量有限，民間力量無窮，尤其在長期防疫期間，更需要民間與政府攜手合作共同防疫，消防署會在第一時間將這批防疫過濾器送到各縣市消防機關供第一線救護人員執行防疫工作使用。

(中時 )