高山茶都2020嘉義博茶會將於11月21日至30日在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部盛大展出，今年以茶與藝術為核心，開幕首日的茶文化講座，邀請到金鐘獎綜藝主持人許效舜以「茶藝品收藏與文化發展」為題，講述他自1995年開始收藏茶的心得，又是如何由藝人走上藝術家之路，分享他精彩的斜槓人生。

許效舜為《鐵獅玉玲瓏》節目中的靈魂人物，以流利的台語說唱各種歷史故事及地方傳說，與澎恰恰一來一往趣味互動，總令觀眾在電視前捧腹大笑，也因此，許效舜螢光幕前多給人搞笑、「不正經」的形象，許效舜分享，國中老師曾說「好險你進了演藝圈，不然就是瘋子了！」實際上，許效舜不僅對於表演充滿天分，他從小便發現自己的與眾不同，熱愛藝術的他，一、兩歲時當被家人帶去基隆河玩耍時，便開始撿拾黃蠟石，對石頭情有獨鍾，更喜歡研究古詩、經文，學習「咬文嚼字」。

2020嘉義博茶會，茶文化講座由許效舜打頭陣， 「茶石人」養成故事搶先曝光。（許效舜提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2020嘉義博茶會，茶文化講座由許效舜打頭陣， 「茶石人」養成故事搶先曝光。（許效舜提供∕呂妍庭嘉義傳真）

許效舜笑說，或許因為自己不服輸的個性，他總會腦中不停想著，台語還能怎麼以諧音連結、延伸，在學生時代熱愛散播歡樂氛圍的他，學習電台裡的說書人，將腦中發想的腳本生動的呈現在同學前，從「服務」班上同學至班周會時在全校面前演出，奠定他將踏進演藝圈之路。

住在基隆暖暖，家中賣豬肉的許效舜，很難讓人聯想與藝術擦的上邊，但許效舜說，「藝術其實藏於生活中」，指老家隔壁是間印章店，每逢農曆年前，老闆會在外頭寫起春聯販售，他形容自己是個「沒有拜師的小學徒」，當時年幼的他，羨慕寫得一手好字的人，總在一旁跟著悄悄練習，同一條街上還住了礦業大老闆，家中氣派的擺設陳列著山水畫，更讓他對收藏藝術品產生濃厚興趣，在鄰居耳濡目染下，許效舜從小就活在藝術氛圍中。

從小對研究文字有著濃厚興趣，也奠定許效舜在台灣堪稱「諧音梗始祖」的地位，在台北宣傳博茶會的記者會中，許效舜聽著縣長翁章梁介紹，今年活動特別融入藝術元素，以「Tea ＆ Art」為主題，展現嘉義縣高山茶都特有風貌時，現場靈機一動以台語形容「有人拿鐵(Tea)在趕鴨子(Art)」；當翁章梁開玩笑地向許效舜喊著「失敬、失敬」時，他隨即回應「失禁」，要用包大人，許效舜神來一筆、過人的機智反應，逗得現場民眾哈哈大笑。

「文化是讓對方擁有，讓對方深入，讓對方感動」，許效舜說，22歲開始收藏石頭，他對藝術擁有自己的見解，更曾寫下「石來吾未來，石在吾不在。」，形容石頭戍守原地，如士兵盡忠職守，戍守邊疆，而人才是浩瀚宇宙中的過客，如何在有限的人生裡，與更多人分享當今該珍惜的美好，借用個人專業，寫出賞析，讓更多人能獲得感動走進藝術中。

如何推廣茶文化？許效舜以正經八百口吻說著，自古流傳，石頭收藏家一定會配茶，這就是「茶石人」（台語即吵死人）的由來，指飲茶文化從過去即融入我們生活中，從過往長輩使用的詞彙便能觀察出，我們以台語「喝茶」一詞泛指喝水，而不會特別強調「喝開水」，自1995年開始收藏茶的許效舜，從身邊的朋友開始蒐集陳年普洱茶開啟了收藏之路。

他認為，要以更多元的方式讓每個人都有機會接觸茶，茶不僅能拿來飲用，也可入菜、入糕餅，甚至創意發想，若能以泡上高山茶浴也非常幸福，將茶融入不一樣素材，產生更大的力量，讓民眾由「欣賞、喜歡、愛」不同的層次，逐漸認識茶，將茶文化以多元的形式推廣給更多人。

過去常赴嘉義拍攝外景的許效舜對嘉義並不陌生，拍攝電影《天后之戰》時，更駐點在嘉義東石高中拍攝，因此無論是嘉義的山海區都非常熟悉，談及此次特地參加博茶會，來到嘉義必吃美食，許效舜想念的是，每回來嘉義，在地友人總會帶他去吃竹崎火雞肉飯，上頭擺滿火雞肉片，淋上香氣十足的雞油，令他念念不忘，此次也會請朋友為他帶上一碗，讓他在講座前先大飽口福。

2020博茶會設有8大主題館、2大奉茶區、5場茶文化講座、10場茶文化展演，並有6大類的茶文化DIY，以藝術、創意的活動方式，引領民眾進入嘉義縣的「茶鄉」。

茶文化講座即日起開放預約，每場次限量100人額滿為止，民眾可至高山茶都2020嘉義博茶會官方網站( https://reurl.cc/XkNRzj )，登錄會員點選報名，在預約成功後將收到Email 通知信，只要在11月21日至11月29日講座開始前，於嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部(嘉義縣中埔鄉阿里山公路172號)「大會服務台」出示預約本人身分證正本，經工作人員用條碼機核對身份後即可領取課程券乙張，邀請全國喜愛品茶的民眾共襄盛舉，吸取關於茶的各種知識，從茶藝文化、藝品收藏及新茶創新、創建潮流茶品牌無所不包。

(中時 )